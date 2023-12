Häirekeskuses saab kõne, kui Mammu jääb liiga kauaks lasteaeda ja tema vanemaid pole võimalik kätte saada. Olukorda sõidavad lahendama prefektuuri võimsamad naised Doris (Grete Kuld) ja Kadri (Kristel Aaslaid). «Lasteaed pannakse täna varem kinni, neil on mingi küttesüsteemi vahetus – kogu maja on tänaseks tühi. Lapsevanemaid on küll teavitatud, aga tõenäoliselt tema vanemad unustasid ära,» selgitab olukorda oma paarilisele politseinik Kadri.