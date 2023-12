Valgas elav Mait leidis mõni aeg tagasi, et tal on tarvis uut mobiiltelefoni, sest vana enam väga hästi ei töötanud.

«Läbi Facebooki mingi lehe ostsin siis lõpuks...» ütleb mees. Telefoniotsingud päädisid Maidul sellega, et ta otsustas novembri lõpus uue mobiili tellida Facebookist leitud lehelt Oilsky. «No mõtlesin, et vana telefon on väsinud ja uuel oleks rohkem võimalusi.»