VAHVA VIDEO ⟩ «Tasuta kontsert vähemalt!» Selveris sisseoste teinud inimesi üllatas ootamatu koorilaul

Videos on näha, kuidas Selveri iseteeninduskassade ees laulab meeskoor Gustav Ernesaksa koorilaulu «Hakkame, mehed, minema». Paljud peatavad oma ostlemise ja naudivad kaunist koorilaulu, osa on hetke jäädvustamiseks kätte võtnud ka telefonid. «Oled kell 21.15 sisseoste tegemas ja kuuled seda!» on kirjutatud video juurde, mis filmiti üles teisipäeva õhtul Peetri Selveris.