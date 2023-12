AITA LEIDA ⟩ Omanik otsib Karksi-Nuia lähistel kaduma läinud kassi juba mitu kuud. «Leidjale vaevatasu 750 eurot!»

Karksi-Nuia lähistel asuvas Metsakülas elav Eve on endast teinud kõikvõimaliku, et oma kassi Bongot leida. Ta on kleepinud postidele kassist pilte, avaldanud kuulutuse kohalikus lehes ja Elmari raadios ning jaganud infot sotsiaalmeedias. Viimati avaldas ta postituse «Märgatud Viljandis» grupis:

«LEIUTASU 750 eurot! Kaduma läinud minu armas kass. Kes märkab teda, palun helistage mulle kohe 5852 8860. Kassi nimi on Bongo (kiibistatud). Kellel võimalik, palun pildistage ja saatke ka pilt – mustavalgekirjud kiisud on paljude silmis üpris sarnased. Vaev saab kompenseeritud! Ootan teda väga koju. Palun jagage. NB! Elame Karksi-Nuiast viis kilomeetrit väljas. Kassid võivad liikuda kodust üpris kaugele.»

«Bongo käis aeg-ajalt õues, kuid tuli igal õhtul tuppa. Ta viibis ainult veidi aega väljas. Paljud kindlasti arvavad, et mõni metsloom võis ta ära viia, kuid mina seda ei usu. Ma otsisin teda kohe pärast kadumist ega leidnud ühtegi jälge rüselusest. Võib-olla mõni metsloom ehmatas teda ja ta põgeneski kuhugi kaugemale,» räägib Eve. «Armastan väga oma loomi ja mul pole kahju maksta 750 eurot inimesele, kes Bongo koju aitab. Mu kass on hindamatu,» ütleb ta ja lisab, et alguses oli vaevatasuks väiksem summa, aga aja jooksul on ta summat tõstnud.