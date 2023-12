ELU PÄRAST SAADET ⟩ Tõsieluseriaalis «Sellest saab meie suvi»​​ osalenud Renne Merilo: tihti jääb ikkagi inimestest natuke teine mulje

«Tegelikult ma väga kartsin, et äkki jäetakse saates minust hoopis kellelegi teise inimese mulje, kui ma päriselt olen,» jagab Renne Merilo oma suurimat hirmu tõsielusaates osalemise kohta. Kuigi enda teekonda oli nagunii üsna veider telerist jälgida, siis Renne sõnul oli esimeste osade vaatamine kõige keerulisem. «Kui seda ekraanilt näha, siis mõned kohad ja emotsioonid ei ole ju tegelikult ikkagi päris see, mis ma ise seal kogesin. Saate alguse poole jäi minust üsna upsaka uhke naise mulje, kes käsib, poob ja laseb kogu aeg ning suuremat pilti ei näegi. Eks tegelikult ma olin iga lause taha selgitanud, mis ma sellega mõtlesin, aga see kõik ekraanile ei jõudnud,» sõnab naine, kuid lisab, et iga osaga oli päris Rennet ikka järjest rohkem sisse toodud.