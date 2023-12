Brasiilia sisulooja suri kõigest 19-aastaselt

«Teatame suure kurvastuse ja valuga, et meie armas tütar Sofia on lahkunud,» avaldas Maria Sofia isa ühismeedias, «kahjuks ei pidanud tema keha vastu.»

Alles paar päeva varem oli Maria Sofia isa avaldanud, et tema tütrele, kes oli uue maksa ootejärjekorras, leiti sobiv doonor. «Täna hommikul leiti sobiv doonor ja operatsioon on tehtud. Järgmised 48 tundi on selleks, et jälgida, kas Sofia keha võtab uue organi vastu.»