VIDEO JA FOTOD ⟩ Iludusvõistluste korraldaja Valeri Kirss sai esimest korda vanaisaks. Tütar Liilit: sünnitus kestis kolm päeva

«See on olnud pikem teekond, mis hõlmas pea kaks aastat kestnud IVFi (kehaväline viljastamine – toim) rännakut ja mitmeid ebaõnnestumisi, aga see-eest ootamine oli tore ja pigem kerge,» räägib Liilit Kirss (40) keerulistest aegadest. «Kes oleks võinud arvata, et kõige kurja juur on kilpnääre, mille näitajat on lapsesaamise teekonnal ülioluline, kas siis kontrollida või kontrolli alla saada,» lisas ta.