VÕRDLE FOTOSID ⟩ Veebist tellitud jõuluehted valmistasid kliendile pettumuse

«Vaatasin, et nii armsad jõuluehted ja otsustasin tellida,» räägib tartlane Krista, kes tellis veebist kassikujulised kuuseehted. Kui naine paki kätte sai, tabas teda pettumus, sest jõulukaunistused polnud üldse sellised nagu pildilt tundus. «Need näevad välja nagu magnetid, kuid piltide järgi võis arvata, et on ikka klaasist ehted,» ütleb ta.