Märt Avandi: pärast «Pealtnägija» intervjuud võttis minuga ühendust paarsada narkosõltlast

«Ma olin kindel, et seda tuleb teha. Otsus kõik ära rääkida sündis seetõttu, et narkosõltlase elu Eestis on keerulisem kui ehk kusagil mujal. Meil kiputakse häbimärgistama sõltlasi. Häbimärgistatakse seepärast, et narkootikumid on illegaalsed. See on olnud meile ka võõras teema. Alkoholism on meile palju tuttavam. Me kõik teame, mida alkohol inimesega teeb. Narkootikude teema aga hirmutab inimesi.»