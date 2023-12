VAIDLUS ⟩ Pesumaja pikaajaline klient: mu konto lihtsalt blokeeriti ja ma pole enam oodatud

Pesumajas on eri suurusega masinad. Suur roheline on seejuures hoopis kuivati. Foto on illustreeriv.

Aastaid ühe Tallinna pesumaja klient olnud naine sai ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui avastas, et tema e-keskkonna konto on blokeeritud. «Haruldane on asjaolu, et kliendil keelatakse pesumaja kasutamine, kuna ta julges esitada kaebuse,» ütleb ta. «Kas ma olen ainuke, kellega nii on käitutud?» küsib ta. «Meil ei õnnestu esile kutsuda situatsiooni, mil oleks näha, et e-teenused oleksid vigased,» ütleb pesumaja esindaja.