KAS SINA KA? ⟩ Vaata, mida eestlased sel aastal enim Google'ist otsisid

Tänavu on kõige populaarsemad otsingusõnad Eestis 2023. aasta valimised, automaksu kalkulaator ja tehisintellekt, selgub täna avaldatud Google'i aasta otsitumate sõnade edetabelist.

Google'i otsingutulemuste kokkuvõte näitab ka, millised olid sel aastal kõige olulisemad kultuurisündmused. Eestlased otsisid enim infot Eurovisiooni, Eesti Laulu ja The Weekendi kohta.

Lisaks on Google'i otsingumootor lihtne abiline, et saada nõuandeid ja kiireid soovitusi. Sel aastal otsisid eestlased kõige enam nippe, kuidas arvutada tulumaksutagastust, kuidas püüda äädikakärbseid ja kuidas õpetada last lugema.