«Ma ütleks, et suhtestaatus on alati selline, et kui sa pead sellega eputama avalikkuses, siis ei ole see päris õige asi,» räägib muusik Uudo Sepp avameelselt värskes taskuhäälingus « KÄTŠ!» .

Muusik tunnistab, et keegi ta elus ikkagi praegu on. «Ma olen hoidnud seda meile,» selgitab ta. «Ma tunnen, et nii kaua, kui see kooselu töötab, kui tunned seda, mida vastu annad, siis on kõik suurepärane,» räägib Sepp saates. «Eks ma üritan ise rohkem anda, et sellel inimesel, kellega koos olen, oleks võimalikult hea elu.»