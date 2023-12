TÄNA «KUUUURIJAS» ⟩ Notaris pettunud telenägu Katrin Toome sai isa päranduse kätte veerandsada aastat hiljem

Veerandsada aastat hiljem sai Katrin pärandit vastu võttes kätte vaid 630 eurot. Erastamisväärtpaberitest jäi ta aga ilma, kuna need on kaotanud tänaseks kehtivuse. Katrini sõnul on ka raha väärtus aastate jooksul inflatsiooni tõttu langenud.

Kuigi Toome avas pärimismenetluse kolm aastat pärast isa surma, jäi see naise sõnul toona teadmata põhjustel soiku. Katrin ei mäleta, miks jäi menetlus lõpule viimata, ja on pettunud, et notar ei teinud rohkem pingutusi, et teda pärandi sisust teavitada. Ta usub, et kui notar oleks teinud tema silmis oma tööd korralikult, oleks ta saanud päranduse varem kätte ja saanud seda kasutada oma elu parandamiseks.