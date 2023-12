ÕPPETUND ⟩ Maamees kiirlaenu võtmisest: ärge kunagi midagi sellist tehke

Põhja-Sakala vallas elaval talumehel Kaljul tekkis vajadus võtta laenu ja ta pöördus selleks kiirlaenusid pakkuva ettevõtte Ferratum poole. «Nad tunduvad väga soliidsed. Kuid minuga juhtus nii, et võtsin neilt laenu 2500 eurot. Nüüd olen tagasi maksnud juba 3000 eurot, kuid nemad küsivad veel. Pean tagasi maksma koguni poole rohkem,» ei suuda mees seda uskuda. «Laenad 2500 ja maksad tagasi 5000. Kas see pole sulaselge röövimine? Tahaks kõigile öelda, et ärge võtke kiirlaenusid. Ma mitte kunagi ei võtaks enam laenu,» räägib ta.