«Isegi kui see oli mu südamesoov, ei osanud ma seda oodata,» räägib Elina ja lisab, et Sten-Erik ikka oskab üllatada.

«Sellel päeval oli meil planeeritud koos sõpradega uisutamine New Yorgis Central Park Wollman Rinkis. Olime oma uisutamisega peaaegu ühel pool, kui läbi mikrofoni tuli teade, et kõik peavad jäält lahkuma, et koristusmasinad saaksid jääd puhastada,» jutustab Elina möödunud laupäevast.