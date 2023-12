PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 11. detsember: Vähil tasub armastust avaldada, Jääral sujub suhtlus töökaaslastega meeldivalt

Oled õige osav sõnaseadja. Hea päev selleks, et armastust avaldada, oma tunnetest avameelselt ja siiralt rääkida.

Kui sul on vaja mingi jutuajamine maha pidada, võta see nüüd ette. Küllap suudab teine osapool sind hästi mõista.

Küllaltki hea aeg selleks, et midagi osta või müüa. Tegemist võib olla korraliku ja kvaliteetse, ent pisut kasutatud asjaga.

Veenuse ja Merkuuri sekstiil loob kerge ja mõnusa meeleolu. Hea on olla inimeste hulgas ning meeldivatel teemadel lobiseda.

Ilmselt satud mõtteid vahetama vanemate, auväärsete, tarkade inimestega. Hea on märgata, et teil on nii mõnestki asjast sarnane arusaam.