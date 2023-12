«Laps karjub ja nutab hüsteeriliselt. Panin paratsetamooliküünla, siis oli 1,5 tundi vaikus. Homme ostan need homöopaatilised kõrvatilgad.» Nii kirjutab kolme-aastase lapse ema sotsiaalmeedias. Juhtumist on teadlik ka politsei. «Kui sul on laps haige, siis sa pead last aitama! Nende vahenditega, mida tõenduspõhine meditsiin lubab,» kommenteerib tunnustatud lastearst Reet Raukas.