Foto autor on inglise fotograaf Josh Shinner, kes klõpsu ka omaenda sotsiaalmeedias jagab. «Oli rõõm pildistada Walesi printsi ja printsessi ning nende perekonda tänavuse jõuluportree jaoks. Kahtlemata üks nauditavamaid fotosessioone, mis mul kunagi on olnud,» kiidab fotograaf perekonda ja lisab, et tal on nüüd tänu kuninglikele lastele õpitud ka uued vahvad naljad.