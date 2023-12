KRISTINA LÄHEB KÜLLA ⟩ Miljoneid vaatamisi kogunud tiktokker Nika Marula: võiksime sotsiaalmeedias rohkem enda kodumaad reklaamida

«Meid on tiimis juba rohkem, sest ma ise ei jõua kõike teha. Tiimiga mõtlesime, et TikTokis võiks rohkem rääkida meist, eestlastest, et jõuaksime ka välismaalasteni,» mõtiskleb miljonitele silmapaaridele TikTok platvormil videoid tegev Nika Marula, kes avab sel nädalal oma koduukse «Kristina läheb külla» saates.