«Brigitte kirjutas mulle ja me rääkisime sellel teemal, siis me jõudsime kokkuleppele ja arusaamale, et miks see hõõrumine kõik tuli,» räägib suunamudija Kristina Pärtelpoeg värskes «Kuumav suu Desireega» , kuidas ta endise sõbranna Brigitte Susanne Hundiga kuu-kaks tagasi asjad sirgeks rääkis.

«Ta ise ütles, et ta elas minu peal välja mingeid lapsepõlvetraumasid,» sõnas Pärtelpoeg saates. «Ja ma ütlesin talle koguaeg, et ma ei mõista seda, sest mina olin sulle ju koguaeg toeks. Aga selle teemaga on see, et ma olen sellest nii palju rääkinud.»