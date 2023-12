ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kaka ja P...derast – poliitilised hüüdnimed tänases Eestis ja ajaloos

Nimi nagu haigus

Meie käsitletav termin Pederast on aga palju raskekoelisem. Muuseas, paarkümmend aastat tagasi levitati Moskvas kõlakat, et sealse Tehnikaülikooli lähistel Baumani tänaval elavatki keegi härrasmees Pederastovitš, mis viitab justkui legendi tõepärasusele, Pederasti pojale. Ehkki isiklikult mina pole näinud Moskvas kedagi, kes oleks oma silmaga näinud kedagi, kes oleks näinud ülalnimetatud ja paljukiidetud Pederastovitši. Ilmselge tõsiasi on paraku see, et Pederastovitši olemas olla ei saanud. Suure tõenäosusega.