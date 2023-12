NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Lõvi romantilises elus lööb sädemeid, Kalad saavad märgi oma elutee kohta

Kolmapäeval algab kuuloomine Amburis , mis käivitab selles tulises ja optimistlikus energias uued algused. Pingenurk Neptuunilt võib lisada optimismile veel omakorda roosad prillid, aga ka häälestada neid uusi alguseid meie hinge sügavaimatele kutsetele, isegi kui need reaalsusega parajasti hästi ei klapi. Olgem valmis uut energiat vastu võtma!

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.