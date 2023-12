KLIPP SAATEST ⟩ Ott Lepland avab televaatajale oma Tallinna kesklinna poissmehekorteri ukse

Saatejuht Mart Normet püüab aru saada armastatud laulumehe Ott Leplandi saladusest, kelle leivanumbriks on võimsa kõlaga tõsised laulud. Samal ajal on Lepland suurepärane karakternäitleja huumorisarjas ning tõeline trennifanaatik, kes veedab tunde jõusaalis.

Ott Lepland on elanud justkui mitu elu. Kõigepealt lapstähena, olles väikese poisina suurnimi igas Eestimaa kodus. Seejärel kadus ta aastateks avalikkuse tähelepanu alt, kuni saabus aasta 2009 ja temast sai ametlikult superstaar.

Mart Normetit ühendab Otiga Eesti Laul 2012 ja sellele järgnenud eurovisioon Bakuus, kus Ott tuli lauluga «Kuula» kuuendale kohale. Sealt alates on Otil olnud kindel koht Eesti lauljate absoluutses tipus. «Elu algab mugavustsoonist väljas,» põhjendab Ott oma tihedat graafikut ja elustiili.

Kui lihtne või keeruline on Otil kohtingutel käia? Mis ikkagi on tema fenomen sõprade ja kolleegide arvates? Ja kuidas kõik Oti erinevad küljed ja kontrastid kahe päeva jooksul välja joonistuvad, see selgubki «Öökülalise» saates.