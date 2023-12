KÜMNED LAPSED KÕHUVIIRUSES? ⟩ Pealinna mängutoas sünnipäeva pidanud pered nördinult: päev pärast pidu oksendasime kõik

Selle nädala alguses tuli läbi juhuse ilmsiks, et juba kaks nädalat järjest on Tallinnas asuvas MIU peo- ja mängutoas viibinud mitmed lapsed, nende vanemad ja sugulased nakatunud kohutavasse kõhuviirusesse. «Poolteist päeva peale pidu hakkas mõlemast otsast kraami väljuma ja nii kusagil 12 tundi,» kirjeldab üks lapsevanematest. Mängutuba selgitas omalt poolt, et suhtub olukorda täie tõsidusega ning kohe pärast lastevanematelt saadud infot tehti peokohas põhjalik puhastus. Terviseameti sõnul ei ole mängutoa peale kaebusi tehtud.