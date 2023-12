MÕNED VÄITED VÕIVAD OLLA VALED ⟩ Pealtnägijad: Hamas kasutas oktoobri rünnakus kohutavat seksuaalvägivalda

Kohe pärast rünnakut hakkasid levima jutud vägistamisest ja seksuaalsest väärkohtlemisest ning viimase kahe kuu jooksul on Iisraeli võimud kogunud juhtunu kohta tõendeid. Võimude sõnul on seda raskendanud asjaolu, et vägistamisohvritest jäi ellu vaid mõni üksik, kirjutab Helsingin Sanomat.