IMELINE PULMAPÄEV ⟩ Jaan Tammsalu avameelselt abielust: see on julgus võtta vastutus

Novembris kihlunud Jaan Tammsalu ja Maris Oidekivi abiellusid 25. novembril Jaani kirikus. «Sel korral olin esimest korda elus valmis isegi oma neiupõlvenimest täielikult loobuma ja ainult abikaasa oma kandma,» avaldas Maris oma blogis . «Nüüd kannan üht ilusat nime. Lapsed on juba suured, aga meie vananeme ju koos,» lisas ta.

Jaan Tammsalu oli peaaegu 20 aastat ametis Tallinna Jaani koguduse õpetajana ja teda peetakse Eesti üheks karismaatilisemaks vaimulikuks. Tammsalu rääkis Elu24-le, miks on tema meelest suhtes oluline abiellu astuda. «Esiteks, see on vastutuse võtmise küsimus,» rõhutab ta.