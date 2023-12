VIDEOINTERVJUU ⟩ AG ja Beatrice uue projekti telgitagustest: mõned tuhanded ikka läksid ja ausalt – heiterid ajavad naerma

«Ma mõtlesin hästi laheda stsenaariumi välja, sellise «Twilight» love story (sellise armastusloo nagu «Videviku» romaanis – toim). Ma olen mees tulevikust ja Beatrice on tudeng, kes armub sellesse mehesse,» paljastab AG. Küsimuse peale, kas AG on mõelnud teha muusikat ka mõne teise naisartistiga, ütleb ta naerusuiselt, et kuna tema enda kaaslanna on muusik, siis see paneb juba eos mõned uksed kinni.