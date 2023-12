HAKKAB LIHTSALT KARJUMA ⟩ Tartu bussides liikuv «kuri tädi» tekitab vastakaid arvamusi

Tartu linnaliinibuss. Foto on illustreeriv.

«Märgatud: Tartus» grupis anti teada «kurjast tädist», kes bussis emade ja lastega pahandab. «Ta ongi pisut metsa poole, teda ei maksa tähele panna,» ütlevad mõned tartlased lohutuseks emale, kes tädilt sõimata sai. «Kui keegi suvaliselt hakkaks mu last sõimama sellepärast, et ta vait ei ole, siis minu sallivus ka lõpeb,» leiab aga teine tartlane. Tartu bussiliiklust korraldava AS GoBus esindaja sõnul tuleks sobimatust käitumisest teavitada korrakaitsjaid või bussijuhti.