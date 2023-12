VIDEO ⟩ «Peo Sanna presidendipidu!» Sanna Marin vihtus Helsingi kalleimas hotellis lähedastega tantsu

«Peo Sanna presidendipidu,» on kirjutatud video pealkirjaks, mis ringleb TikTokis. Videolt on näha, kuidas Soome endine peaminister Sanna Marin tantsib kuldkollases kleidis koos teistega Helsingis asuvas Kämp hotellis. See on üks Helsingi kalleimatest hotellidest, kus öö maksab ligi 500 eurot.

Videol on näha ka Soomes elavat Vene taustaga kinnisvaraärimeest Andrei Koivumäkit. Soome meedia on varem kirjutanud, et Marini ja Koivumäki on head sõbrad. Seega sattus Sanna videole taas lähedaste sõprade kaudu – video järgi võiks järeldada, et Sanna ei pannud filmimist isegi mitte tähele, sest oli kaamera poole seljaga ja nautis tantsimist.