Hiljuti viiendat korda isaks saanud Aivar Riisalu suhtest lapse emaga: meie kokkukolimine on hetkel määramatu ajamääruse taga

Möödunud aastal tuli ootamatult ilmsiks, et abielumees Aivar Riisalu saab uue väljavalituga tütre. «Anname endale väga realistlikult aru, et meie kokkukolimine on hetkel määramatu ajamääruse taga,» räägib ta Kroonikas enda suhtest lapse ema Anneliga.