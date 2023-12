36-aastane Rometh Torm sündis Kenneth Kuningana 1987. aasta aprillis, kuid saabuva aasta sünnipäeva, nagu kümme eelnevat, veedab ta Viru vangla müüride vahel. «Tegelikult on kõik väga hästi, arvestades seda, mis absoluutne vaesus on väljaspool,» kirjeldab Torm oma elu vanglas kõne ajal, mis ei kesta reeglite tõttu kauem kui tund aega.

«Nii olen siin elanud, vangla on võimaldanud mulle erinevaid õpinguid, [...] mina olen tänulik vanglale, et on loodud võimalusi, kui ise ka mees oled.» Põhikooliharidusega vangi läinud Torm lõpetabki hetkel keskkooli ning tegeleb lisaks kirjutamisele ka muusikaga.