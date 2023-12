Iidne trapetsikujuline ese on umbes kümme sentimeetrit pikk ning see on valmistatud pruunist ja hallist kivist. Sellel on veidi sakiline serv, mis kunagi oli teritatud tera. Pärast aastakümneid see enda käes hoidmist andis ta leiu edasi oma lapselapsele Mariusz Buczkole, kes otsustas küsida ekspertide arvamust, kirjutab Artnet.