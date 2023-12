«Beverly Hillsi 90210» staar sai vahetult enne ajuoperatsiooni teada, et tema abielu on läbi

Viimased kaks aastat taas vähiga võidelnud «Beverly Hills 90210» staar Shannen Doherty on rasketest aegadest hoolimata välja tulnud uue taskuhäälinguga «Let's Be Clear with Shannen Doherty».

Kolmapäeval tuli välja taskuhäälingu esimene, 48-minutiline osa pealkirjaga «This Is Only the Beginning» ehk «See on alles algus».