Iron Maideni laulja Bruce Dickinson abiellus kolmandat korda

Dickinson paljastas, et tema ja prantslasest fitnessitreener Dolci kihlusid selle aasta aprillis. Pole selge, millal nende suhe täpselt alguse sai, kuid Daily Mail teatas paarist esimest korda juba aastal 2019. Uues vestluses väljaandega Kerrang! kinnitas muusik, et nad on nüüd abielus ning poole oma ajast on nad Pariisis ja teise poole Londonis.