«SUVALINE EI TULE MIND ÄHVARDAMA!» ⟩ Kert Kingo nõunikuks pürginud poliitik laenab Facebooki sõpradelt raha, vastutasuks saadab ähvardusi

«Sõbralistis on tal kõik sellised tuntud või kuskile erakonda kuuluvad inimesed ja meil on suisa 82 ühist sõpra, see jättis usaldusväärse mulje,» räägib Heli, kes laenas mõned kuud tagasi ootamatult Facebookis raha küsinud Jakko Välile 120 eurot. Tagasimakse asemel saab ta aga ähvardusi. «Me räägime väga väikestest summadest, mida ma olen laenanud, olles tõepoolest laenamise ajal suures kitsikuses. Selliseid inimesi on kümneid tuhandeid. Miks te just mind tahate selle eest avalikkuses üles puua?» väljendab Jakko Väli toimetusele mõistmatust.