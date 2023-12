«SÜDAMESOOV» ⟩ Pere, kelle unistus oma majast päädis kodurõõmu asemel leina ja külma ulualusega

Kerli on noor suure pere ema, kelle jaoks on viimane aasta toonud kurbust ja katsumusi rohkem, kui keegi peaks taluma. Eelmise aasta sügisel arvasid Kerli ja ta abikaasa Raidar ning nende kolm vahvat last, et viimaks on täitumas nende unistus päris oma soojast kodust, kus on ruumi ka Kerli vanematele. Kuid selgus, et ees ootasid hoopis katsumused kogu pere jaoks.