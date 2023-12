MILLINE HINNATÕUS! ⟩ Veel kaks aasta tagasi maksis maal 15 000 dollarit, nüüd aga 14 miljonit dollarit

Maal «Kuningate jumaldamine» avastati 1950. aastatel, kui selle ostis Amsterdamis 1955. aastal kunstikollektsionäär J.C.H. Heldring. Tema lesk müüs selle 1985. aastal saksa perele, kuhu see jäi kuni kaks aastat tagasi, kui see müüdi Amsterdamis Christie’s oksjonimaja oksjonil, teatab CNN .

Oksjonimaja eksperdid arvasid 2021. aastal, et see teos on tehtud Rembrandti lähikonda kuulunud kunstniku poolt, kelleks oli mõni ta õpilane või mitte nii kuulus sõber. Selle hinnaks pakuti siis 10 600 – 15 900 dollarit (9858 -14 787 eurot).