«Kas Käärijä pääses kaks korda presidenti kätlema?» Vuntside ja tukaga mees äratas Soome presidendiballil tähelepanu

Iltalehti andmetel on tegu diplomeeritud inseneri Marcin Pohjanpaloga. Tema abikaasa on rahvusvahelise uudisteagentuuri Bloomberg New Helsingi juht Kati Pohjanpalo – kutse pidulikule õhtule saabus tänu naisele, kes on kirjutanud palju Soome julgeolekupoliitikast ja NATOst.