VIDEO ⟩ Superstaarisaates osalenud Robin Kristofer Kukk pälvis tähelepanu ka välismeedias

Austraalia riiklik ringhääling ABC News avaldas Robiniga intervjuu, mis kannab pealkirja «Austraalia teismeline saavutas Eesti lauluvõistlusel kolmanda koha». Videosilla vahendusel tehtud intervjuus tunnistas Robin, et kogu see teekond on olnud talle imeliseks kogemuseks.

Ajakirjaniku küsimusele, mis tunne tal oli, kui kuulis enda nime ja sai selgeks, et ta lahkub kolmandana, tunnistas Robin, et kui seisis kolme finalistiga laval, aimas ta, et võib kolmandaks jääda. «Muidugi see oli kerge pettumus, aga üldiselt olen väga õnnelik, et nii kaugele jõudis, kaugemale kui oleksin kunagi osanud aimata.»