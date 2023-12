Sel ja järgmisel aastal on Swifti kalender täis maailmaturnee kontserte eri maailma paikades. Iga kontsert kestab üle 180 minuti ning selle aja jooksul laulab Swift üle 40 laulu vähemalt üheksalt albumilt ning teeb 16 kostüümivahetust. Intervjuus Time'i ajakirjale pajatas Swift, et turneeks hakkas ta valmistuma kuus kuud enne esimest kontserti – joostes iga päev jooksulindil ja lauldes samal ajal läbi kõik kontserdil esitatavad laulud. Seejärel oli tal kolm kuud tantsutreeningut. Intervjuus ütles Swift, et soovis, et koreograafia oleks tal täielikult lihasmälus. «Tahtsin olla niivõrd palju harjutanud, et saaksin fännidega suhelda ega peaks samal ajal mõtlema sammudele.» Lisaks väldib Swift kontsertturnee ajal igasugust alkoholitarbimist.