SIIVUTUD FOTOD ⟩ Kaja Linkmanni kunagine abistaja: tema näilised sõbrad teevad reisidel temast ebasündsaid pilte

Mõned aastad tagasi Facebooki grupis «Eestlaste kolmnurk» kuulsust kogunud ja nüüdseks TikTokki kolinud Kaja Linkmanni tegutsemised on tema jälgijaid aina enam häirima hakanud. Paljudel oli temast varem kahju, kuid nüüdseks on nad aru saanud, et neile on lihtsalt valetatud.