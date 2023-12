Möödunud suvest alates plaanib Norrast pärit Sarah Murray veeta umbes viis kuud oma aastast Eestis. Seda ainult suvekuudel, sest külma ta ei kannata ja on selle eest kolinud teise maailma otsa, Lõuna-Ameerikasse Tšiilisse. «Aga siin on sama mure, kuna majad ei ole soojustatud, siis on majade sees olles nii külm,» kurdab Sarah läbi naeru. Ta tunnistab, et pelgab külma nii väga, et ei läheks talvekuudel kodumaale isegi siis, kui ta oma pere väga igatseb.