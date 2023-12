FOTOD KOHTUSAALIST ⟩ Tallinna lennujaamas pomminalja teinud Raivo seisis kohtukulli ees

Harju maakohtus toimunud istung, kus süüdistati Raivo Kursi selles, et ta pani oktoobris toime eritalituse valeväljakutse.

«Võtan täna selle õiguse, et mitte seda kommenteerida. Enne peaksin ikka otsust lugema,» jäi «pomminalja» teinud Raivo Kurs pärast Harju maakohtus toimunud istungit kidakeelseks. Kohus leidis, et mehe süü on keskmisest suurem, kuna toimus eritalituse valeväljakutse. Talle mõisteti ühepäevane arest.