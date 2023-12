VIDEOKLIPP ⟩ Poiss või tüdruk? Kallimaga last ootav Andres Puusepp avaldas vahva video

Novembri alguses tuli ilmsiks, et raadiohääl Andres Puusepp ja Sandra Siimussaar ootavad last.

Näiteks Indrek Sarrap pakkus, et oodata on tüdrukut. Ka Andres Puusepa kolleeg Jürgen Pärnsalu Star FMist pakkus, et sündimas on tüdrukutirts. «Mina pakun ka, et sünnib tüdruk ja esimesel aprillil, sest Andres Puusepp on selline naljamees,» sõnas Birgit Sarrap.