SIIRALT TÄNULIK ⟩ Kaks inimest olid õigel ajal õiges kohas ja tõttasid tänaval noorele emale appi

«Märgatud Viljandis» grupis jagab oma lugu Gelli, kes on väga tänulik kahele inimesele, kes talle appi tulid. «Ma tahan südamest tänada veel kord neid kahte imetoredat inimest, kes mulle raskel ajal appi tõttasid Kantrekülas. Ei lasku detailidesse, aga lühidalt öeldes, mul oli väike laps, kellel oli parasjagu jonn külas ja mul oli poekott, mis lagunes täielikult, nii et asjad enam kotis ei püsinud. Lisaks kõigele suur väsimus,» kirjutab Gelli.

«Need kaks väga toredat ja abivalmis inimest olid õigel ajal õiges kohas. Nähes mu lagunenud kotti ja pisarates last, võttis üks lapse sülle, mille peale lapsel nägu rõõmsaks läks ja teine pakkus, et võtab kuidagi selle koti ja et nad aitavad mul koju minna. Raputasin pead ja ütlesin, et elan liiga kaugel (jalutades 10 minutit) ja küll hakkama saan kuidagi. Aga nad siiski ütlesid, et aitavad ja pole probleemi. Poolel teel mu kodu poole minnes käis üks neist oma kodus mulle paremat kotti toomas, kuhu saaks asjad panna ja mängis lapsele päkapikku ning tõi lapsele šokolaadi. Lisaks oli veel kotis komme,» jagab naine südantsoojendavat lugu.