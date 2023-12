SALAPÄRANE VIIBIMINE ⟩ Pakiautomaadist teele pandud pakk jõudis saajani oodatust hiljem. «Ta pani mind petturina veebi üles»

Tõrvandist teele pandud paki teekond osutus pikemaks kui tavapäraselt ning see ärritas paki saajat, kes pikisilmi saadetist ootas. Naine arvas, et on paki saatjalt petta saanud ja tegi kohe ka sellekohase postituse Facebooki. «Mida mina pean tegema ja kuidas pean mõtlema? Kui inimene ütleb, et pakk on teel, kuid jälgimiskood ütleb, et pakk pole teel, ja kirjadele ka vastust ei saa,» räägib paki tellinud Sandra. Paki saatnud Sigri peab tekkinud olukorda masendavaks. «Panin paki kokkulepitud ajal posti,» kinnitab ta. DPD jääb juhtunut kommenteerides napisõnaliseks.