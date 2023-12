SODIAAGISOSINAD ⟩ Imeline nädal võib tuua kergust ja tervenemist: pane tähele, kuhu sind tõmbab

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kaks tuleb meile sel üsna mõnusalt voolaval nädalal meelde tuletama, kui tähtis on hoida ka tasakaalu. Majanduslik olukord kogu maailmas on väga keeruline ning seda tasub pühade eel meeles pidada ka enda kingitusi ostes ja jõuluplaane tehes.

Ära pinguta üle, pigem pea meeles, et lähedased hindavad sind ka siis, kui neile kingitusi ei tee või on need mitte kõige kallimad - keegi ei tahaks, et sa end selle nimel lõhki laenad!