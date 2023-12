ELU25 ⟩ JUKU-KALLE RAID: Venemaal piire ei ole? Õõvastav plakat Eesti piiripunkti külje all

Nüüd siis plakat «Venemaa piirid ei lõpe kusagil». Vaieldamatult on see provokatsioon ja järjekordne katse kombata, kas lääs taolistest ülbetest röögatustest ka välja teeb. Sellest positsioonist vaadatuna on Ukraina ründamine ja juba mitmendat aastat kestev agressioonisõda antud plakati riputamise jaoks muidugi väga sobiv hetk. Lääs ei ole väga ühtne, Venemaa aga saadab selge signaali, et «russki mir» seisab siseukse taga.