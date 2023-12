«Laps võitles oma elu eest, et pääseda kahe naise käest.» Paris Hiltoni ema sai netirahvalt pragada

Nunnu video sotsiaalmeedias, kus Paris Hilton vestleb oma emaga ning samal ajal hoiab lapse vanaema väikest Phoenixit süles, sai tõelise pahameeletormi osaliseks. Nimelt leidsid suhtlusplatvormi X kasutajad, et Kathy ei hoia last korrektselt süles ja pigem väntsutab, kui hoiab last armsalt.