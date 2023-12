VIDEO ⟩ Grete Griffin pani ameeriklasest abikaasa Eesti-teemaliste küsimustega proovile

Ameerikas elav Grete Griffin on olnud oma ameeriklasest abikaasa Robert Griffiniga koos juba pea kaheksa aastat. Tähtpäeva eel pani Grete abikaasa proovile ja tegi talle testi, mille keskmes on ei miski muu kui Eesti.

Eestlanna postitas testi video kujul üles oma Instagrami kontole.

«Oh sa poiss,» tõdes Robert enne testi algust.

«Mis on Eesti populatsioon?» alustas Grete lihtsama küsimusega.

«Üle miljoni inimese,» vastas Robert enne, kui Grete palus tal veidi täpsem olla. «Ma ütleksin, et 1,3 miljonit,» andis Robert õige vastuse.

«Mis on Eesti lipuvärvid?» küsis Grete järgmise küsimuse, millele Robert samuti õigesti vastas.

Järgmised küsimused olid Roberti jaoks raskemad. «Kes on Eesti president?» küsis Grete ja sellele küsimusele ei osanud Robert enam vastata. Ta ütles, et Eesti president on naine. «Oli naine,» täpsustas Grete.

«Jaanus Šadeiko!» hõiskas Robert välja oma äia ehk Grete isa nime.

«Eesti rahvuslill?» jätkas Grete ja Roberti näost on näha, et ka sellele küsimusele ta vastust ei tea. Lõpuks keerutab Robert end kavalalt välja ja vastab, et Eesti rahvuslill on hoopis Grete!

«Vau, me jõudsimegi sinna. Okei, olen lill,» rõõmustas Grete.

Eelviimase küsimusena tahtis Grete teada, kui palju turiste Eestit iga aasta külastab. Robert pakkus, et kolm miljonit, mis ei olnud üldse halb pakkumine.

«Mis on Eestis kõige ostetum automark?» küsis Grete lõpuks ja Robert pakkus Peugeot, mille peale eestlanna naerma hakkas. «Ha, sa ütlesid Peugeot, see on Toyota!»